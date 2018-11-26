Администрация Тулы: «Водонапорная башня замерзла из-за перелива»

Фото из архива MySlo

Водоснабжение двух населенных пунктов нарушено не было. Башню обслуживает «Тулагорводоканал».

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с замерзшей водонапорной башней рядом с деревней Курлутовка:

«Данная водонапорная башня обслуживает два населенных пункта – Курлутовка и Малахово. Накануне вечером в башне произошел перелив и вода замерзла.

Водоснабжение домов не было остановлено и нарушено, сейчас водонапорная башня работает в штатном режиме. Её обслуживает «Тулагорводоканал».