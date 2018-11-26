Чиновники тульского правительства в декабре проведут прямые линии
Задать интересующие вопросы по телефону: 31-26-20 смогут все желающие.
В декабре в правительстве Тульской области пройдут прямые линии с населением.
В пятницу, 7 декабря, на вопросы жителей региона ответит министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.
А 21 декабря в приёмной звонки будет принимать глава областного Минздрава Андрей Третьяков.
Вопросы принимаются по телефону: 31-26-20, с 10 до 12 часов.
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