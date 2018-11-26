Чиновники тульского правительства в декабре проведут прямые линии

Задать интересующие вопросы по телефону: 31-26-20 смогут все желающие.

В декабре в правительстве Тульской области пройдут прямые линии с населением.

В пятницу, 7 декабря, на вопросы жителей региона ответит министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.

А 21 декабря в приёмной звонки будет принимать глава областного Минздрава Андрей Третьяков.