Под Тулой замерзшая водонапорная башня превратила дерево в арт-объект

Фото Марии Табалаевой.

С наступлением морозов замерзающие водонапорные башни становятся для жителей тульских сёл и деревень настоящей проблемой. Но выглядит это зрелище, как минимум, впечатляюще.

В этом году башня, расположенная в деревне Курлутовка под Тулой, превратила стоящее рядом дерево в настоящий арт-объект – во льду оказались даже самые тонкие ветки.

Посмотрите на эту красоту – теперь у жителей деревни есть новая достопримечательность, которая простоит как минимум до весны. Или до тех пор, пока за замерзшую башню не возьмутся коммунальщики.