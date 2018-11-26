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Под Тулой замерзшая водонапорная башня превратила дерево в арт-объект
Фото Марии Табалаевой.

Под Тулой замерзшая водонапорная башня превратила дерево в арт-объект

Необычную красоту запечатлела наша читательница Мария Табалаева.

С наступлением морозов замерзающие водонапорные башни становятся для жителей тульских сёл и деревень настоящей проблемой. Но выглядит это зрелище, как минимум, впечатляюще.

В этом году башня, расположенная в деревне Курлутовка под Тулой, превратила стоящее рядом дерево в настоящий арт-объект – во льду оказались даже самые тонкие ветки.

Посмотрите на эту красоту – теперь у жителей деревни есть новая достопримечательность, которая простоит как минимум до весны. Или до тех пор, пока за замерзшую башню не возьмутся коммунальщики.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +8
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