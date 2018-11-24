24 ноября в Туле пройдет акция «Крылья ангела»

В ней примут участие дети из многодетных семей.

24 ноября Тульская область присоединится к акции «Крылья ангела». В 11.00 в Преображенском соборе Тульского кремля 40 детей из многодетных семей нарисуют своего ангела-хранителя, каким они его представляют.

Организаторы акции — министерство труда и социальной защиты Тульской области, Тульская митрополия Русской православной церкви, молодежный добровольческий центр Тульской епархии, Тульская региональная общественная организация «Ассоциация многодетных семей», филиал Автономной некоммерческой организации Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» в городе Тула.