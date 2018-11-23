Погода в Туле 24 ноября: облачно с прояснениями, до -5 и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), днём без осадков. Ветер западный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.