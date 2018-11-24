2 декабря в «Октаве» пройдет творческая встреча с писателем Сашей Филипенко

Его романы переведены на семь языков, также он был сценаристом проектов Первого канала и телеканала «Дождь».

2 декабря в 19.00 в Большом зале кластера «Октава» выступит писатель и журналист Саша Филипенко — лауреат «Русской премии», автор нескольких романов, экс-сценарист проектов Первого канала и «Дождя». Творческая встреча пройдет в формате открытой дискуссии. Саша ответит на вопросы читателей, прочтет фрагменты из своих произведений «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы». Завершится вечер автограф-сессией. Вход на мероприятие свободный.

Романы Саши Филипенко переведены на французский, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский и хорватский языки. Некоторое время он работал на «Первом канале», где писал сценарии к программам «Прожекторпэрисхилтон», «Мульт личности» и «Yesterday Live». На телеканале «Дожь» вел телепроекты «Вечерний Герасимец» и «Ездим дома!» (в паре с Павлом Лобковым), сейчас — участник программы «Бремя новостей».

В 2014 году журнал GQ выдвинул Филипенко в номинации «Открытие года». В 2016 году журнал «Собака.ру» выдвинул Филипенко в номинации «Литература». В том же 2016 году автор стал финалистом премии Большая Книга.