новости
новости
Регистрация
2 декабря в «Октаве» пройдет творческая встреча с писателем Сашей Филипенко

2 декабря в «Октаве» пройдет творческая встреча с писателем Сашей Филипенко

Его романы переведены на семь языков, также он был сценаристом проектов Первого канала и телеканала «Дождь».

2 декабря в 19.00 в Большом зале кластера «Октава» выступит писатель и журналист Саша Филипенко — лауреат «Русской премии», автор нескольких романов, экс-сценарист проектов Первого канала и «Дождя». Творческая встреча пройдет в формате открытой дискуссии. Саша ответит на вопросы читателей, прочтет фрагменты из своих произведений «Красный крест», «Травля», «Бывший сын», «Замыслы». Завершится вечер автограф-сессией. Вход на мероприятие свободный.

 

Романы Саши Филипенко переведены на французский, чешский, венгерский, польский, итальянский, английский и хорватский языки. Некоторое время он работал на «Первом канале», где писал сценарии к программам «Прожекторпэрисхилтон», «Мульт личности» и «Yesterday Live». На телеканале «Дожь» вел телепроекты «Вечерний Герасимец» и «Ездим дома!» (в паре с Павлом Лобковым), сейчас — участник программы «Бремя новостей».

В 2014 году журнал GQ выдвинул Филипенко в номинации «Открытие года». В 2016 году журнал «Собака.ру» выдвинул Филипенко в номинации «Литература». В том же 2016 году автор стал финалистом премии Большая Книга.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:51 +1
Другие статьи по темам
Событие
Творческая встречаписательжурналистсценаристтворческий индустриальный кластер Октава
Люди
Саша Филипенко
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

24 ноября в Туле пройдет акция «Крылья ангела»
24 ноября в Туле пройдет акция «Крылья ангела»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.