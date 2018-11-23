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Туляки стали победителями чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Туляки стали победителями чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс»

Наш регион представляли 28 человек. Они соревновались в 18 профессиональных компетенциях.

Команда Тульской области с победой вернулась с IV Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходил в Москве с 19 по 22 ноября.

Этот чемпионат стал самым масштабным за всю историю – в нем приняли участие около полутора тысяч человек из 83 регионов России, соревнования проходили по 57 профессиональным компетенциям в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты».

Наш регион представляли 2 школьника, 13 студентов профессиональных образовательных организаций и вузов и 3 специалиста предприятий. Они выступили в следующих направлениях: «Адаптивная физическая культура», «Веб-дизайн», «Дизайн персонажей/Анимация», «Малярное дело», «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Обработка текста», «Переводчик», «Поварское дело», «Портной», «Психология», «Ремонт обуви», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Учитель начальных классов», «Флористика», «Экономика и бухгалтерский учет», «Художественное вышивание» и «Резьба по дереву».

По итогам двух соревновательных дней Тульская область заняла пять призовых мест. Победителем в компетенции «Художественное вышивание» в категории «Школьники» стала учащиеся  Новомосковского областного центра образования.

В категории «Студенты» второе место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» досталось студенту  Тульского техникума социальных технологий. Третье место среди переводчиков заняла студентка ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

В категории «Специалисты»  третье место в компетенции «Флористика» занял представитель тульской общественной организации «Новые возможности». Одним из лучших специалистов по ремонту обуви признан выпускник Тульского техникума социальных технологий.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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