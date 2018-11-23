В тульском суворовском училище прошли учения МЧС: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Для отработки взаимодействия сотрудников федеральной противопожарной службы и Тульского суворовского военного училища на территории учебного заведения состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение.

Согласно легенде, возгорание произошло в актовом зале административно-учебного корпуса. Огонь стремительно развивался по внутренней отделке помещения, наблюдалось сильное задымление. В здании находилось 350 суворовцев. Сработала пожарная сигнализация.

По повышенному рангу пожара к месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты, а персоналом училища была организована и проведена эвакуация. Прибывшим подразделениям необходимо было эвакуировать трех человек, оставшихся в «горящем» здании и ликвидировать пожар.

Звеном газодымозащитной службы первой пожарно-спасательной части, с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов были выведены в безопасную зону два ребенка. Для спасения отрезанного огнем от эвакуационных выходов человека пожарные развернули автолестницу в окно третьего этажа.

По словам заместителя начальника службы пожаротушения 19 отряда федеральной противопожарной службы Александра Пузикова, на учениях совершенствовалась практическая выучка сотрудников МЧС и персонала суворовского училища – проводилась отработка важнейших элементов, обеспечивающих грамотное выполнение действий по ликвидации последствий реальных ЧС.