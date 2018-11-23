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В тульскую колонию в ведре с краской пытались переправить 11 телефонов
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульскую колонию в ведре с краской пытались переправить 11 телефонов

Запрещенные предметы находились в гуманитарной помощи, поступившей от гражданского лица.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники тульской исправительной колонии № 4 досмотрели емкости с лакокрасочными материалами, которые пытались передать на склад исправительного учреждения в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба тульского Управления ФСИН России.

В ведре с краской оперативники обнаружили двойное дно, под которым были спрятаны 11 сотовых телефонов, 7 зарядных устройств, 5 сим-карт, 4 плеера и 2 флешки. Передававший посылку гражданин сообщил, что работает курьером по доставке стройматериалов и к запрещенным предметам отношения не имеет.

По факту произошедшего проводится проверка, в отношении «курьера» составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП. Он будет передан на рассмотрение мировому судье. Мужчине грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 +2
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