В тульскую колонию в ведре с краской пытались переправить 11 телефонов

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В ходе проверки оперативной информации сотрудники тульской исправительной колонии № 4 досмотрели емкости с лакокрасочными материалами, которые пытались передать на склад исправительного учреждения в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба тульского Управления ФСИН России.

В ведре с краской оперативники обнаружили двойное дно, под которым были спрятаны 11 сотовых телефонов, 7 зарядных устройств, 5 сим-карт, 4 плеера и 2 флешки. Передававший посылку гражданин сообщил, что работает курьером по доставке стройматериалов и к запрещенным предметам отношения не имеет.

По факту произошедшего проводится проверка, в отношении «курьера» составлен административный протокол по статье 19.12 КоАП. Он будет передан на рассмотрение мировому судье. Мужчине грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.