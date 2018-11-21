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В Тульской области могут повысить транспортный налог

В Тульской области могут повысить транспортный налог

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в областную Думу.

В Тульской области могут на 15% увеличить налоговые ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и автобусов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму. Отмечается, что в последний раз ставки транспортного налога индексировались восемь лет назад.

Кроме того, на 5% могут быть увеличены пошлины на мотоциклы, моторные лодки, яхты, катера и гидроциклы. Ожидается, что после увеличения налогов, поступления в бюджет увеличатся на 72,3 млн рублей.

Проектом закона также предлагается оптимизировать льготу по транспортному налогу для инвалидов всех категорий, а также для родителей детей-инвалидов. Мощность автомобилей, подлежащих льготному налогообложению, ограничится 200 лошадиными силами.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 −16
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