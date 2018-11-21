В Алексине пропал 23-летний рыбак

Молодого человека не могут найти уже пятый день.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 23-летнего Максима Губанова из Алексина.

В последний раз его видели вечером в прошлую пятницу, 16 ноября. С тех пор местонахождение молодого человека неизвестно.

Приметы: рост 166 см, размер обуви 42, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.

Был одет в черную спортивную куртку, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, темные резиновые сапоги, белый свитер с высоким воротом, белые шерстяные носки. При себе имел темную спортивную сумку и удочку-спиннинг.