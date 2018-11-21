новости
новости
Регистрация
В Алексине пропал 23-летний рыбак

В Алексине пропал 23-летний рыбак

Молодого человека не могут найти уже пятый день.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 23-летнего Максима Губанова из Алексина. 

В последний раз его видели вечером в прошлую пятницу, 16 ноября. С тех пор местонахождение молодого человека неизвестно.

Приметы: рост 166 см, размер обуви 42, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.

Был одет в черную спортивную куртку, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, темные резиновые сапоги, белый свитер с высоким воротом, белые шерстяные носки. При себе имел темную спортивную сумку и удочку-спиннинг.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)740-12-54, 8(953)187-87-91 или 112.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 0
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпропал мужчинапоисковый отряд Лиза Алертпропал рыбак
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Ефремова во время ссоры задушил свою знакомую
Житель Ефремова во время ссоры задушил свою знакомую
В Тульской области могут повысить транспортный налог
В Тульской области могут повысить транспортный налог
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.