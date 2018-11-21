В Алексине пропал 23-летний рыбак
Молодого человека не могут найти уже пятый день.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 23-летнего Максима Губанова из Алексина.
В последний раз его видели вечером в прошлую пятницу, 16 ноября. С тех пор местонахождение молодого человека неизвестно.
Приметы: рост 166 см, размер обуви 42, телосложение нормальное, глаза карие, волосы светло-русые, короткие.
Был одет в черную спортивную куртку, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, темные резиновые сапоги, белый свитер с высоким воротом, белые шерстяные носки. При себе имел темную спортивную сумку и удочку-спиннинг.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)740-12-54, 8(953)187-87-91 или 112.
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