новости
новости
Регистрация
Евгений Авилов приглашает тульских блогеров на встречу

Евгений Авилов приглашает тульских блогеров на встречу

В субботу, 24 ноября, состоится встреча главы администрации Тулы с представителями тульского интернет-сообщества.

Планируется, что блогеры примут участие в выездном совещании главы администрации, а затем в чайной «Чайка» в неформальной обстановке обсудят вопросы развития города.

Сбор участников в 11.00 на стоянке около здания правительства Тульской области. По вопросам участия пишите на почту NefedovaOV@cityadm.tula.ru.

 

сегодня, в 17:14 0
Другие статьи по темам
Событие
встреча с блогерами
Люди
Евгений Авилов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы помогли вернуть работникам завода зарплату на сумму 1,7 млн рублей
Тульские приставы помогли вернуть работникам завода зарплату на сумму 1,7 млн рублей
Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев
Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.