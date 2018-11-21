Евгений Авилов приглашает тульских блогеров на встречу

В субботу, 24 ноября, состоится встреча главы администрации Тулы с представителями тульского интернет-сообщества.

Планируется, что блогеры примут участие в выездном совещании главы администрации, а затем в чайной «Чайка» в неформальной обстановке обсудят вопросы развития города.

Сбор участников в 11.00 на стоянке около здания правительства Тульской области. По вопросам участия пишите на почту NefedovaOV@cityadm.tula.ru.