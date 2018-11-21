Тульские приставы помогли вернуть работникам завода зарплату на сумму 1,7 млн рублей

В отделе судебных приставов Кимовского и Куркинского районов Тульской области на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате на общую сумму 1 млн 745 тыс. рублей.

Руководство должника-организации было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств и необходимости погашения задолженности, однако данные требования исполнены не были.

Судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должника-организации. И арестовали принадлежащее заводу автотранспортное средство.

Не желая расставаться с имуществом, руководитель завода в полном объеме погасил задолженность по зарплате в размере более 1,7 млн рублей, денежные средства перечислены работникам.