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Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев

Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев

Женщина рассказала Myslo печальную историю двух берез.

На почту редакции пришло письмо из Новомосковска. Жительница города по имени Ольга решила добавить к теме грамотного озеленения Тулы и области пример абсолютно некомпетентного и возмутительного подхода к кронированию деревьев.

«Этой весной в городе Новомосковске была произведена обрезка двух берез. Даже простому обывателю известно, что нельзя проводить обрезку в период, когда береза дает сок. В интернете можно очень быстро найти информацию о том, что обрезка берез весной, до начала или во время сокодвижения, крайне нежелательна и даже опасна. С марта по май березы обильно выделяют сок. Если срезать в это время ветки, дерево к лету может засохнуть и погибнуть. А также березы довольно болезненно переносят потерю части своих побегов. Высок риск гибели при кардинальной обрезке.

У нас было сделано с точностью до наоборот – обрезали березы по весне и крайне кардинально. Особенно одна из них истекала соком более недели, из ее срубов непрерывно капал сок. Примечательно, что никакие другие деревья в ближайшей округе не обрезались, поэтому возникают вопросы о целесообразности и задачах данной обрезки. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду!»

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Ольга надеется, что ответственные за благоустройство Новомосковска учтут печальный опыт.

Сюжет: Варварское благоустройство
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