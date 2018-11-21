Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев

На почту редакции пришло письмо из Новомосковска. Жительница города по имени Ольга решила добавить к теме грамотного озеленения Тулы и области пример абсолютно некомпетентного и возмутительного подхода к кронированию деревьев.

«Этой весной в городе Новомосковске была произведена обрезка двух берез. Даже простому обывателю известно, что нельзя проводить обрезку в период, когда береза дает сок. В интернете можно очень быстро найти информацию о том, что обрезка берез весной, до начала или во время сокодвижения, крайне нежелательна и даже опасна. С марта по май березы обильно выделяют сок. Если срезать в это время ветки, дерево к лету может засохнуть и погибнуть. А также березы довольно болезненно переносят потерю части своих побегов. Высок риск гибели при кардинальной обрезке.

У нас было сделано с точностью до наоборот – обрезали березы по весне и крайне кардинально. Особенно одна из них истекала соком более недели, из ее срубов непрерывно капал сок. Примечательно, что никакие другие деревья в ближайшей округе не обрезались, поэтому возникают вопросы о целесообразности и задачах данной обрезки. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду!»

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Ольга надеется, что ответственные за благоустройство Новомосковска учтут печальный опыт.