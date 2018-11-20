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В Тульской области столкнулись «семерка» и Huyndai Solaris
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области столкнулись «семерка» и Huyndai Solaris

В аварии пострадали водители и пассажиры обеих машин.

В 17.40 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение об аварии на 21-м километре дороги «Щекино – Липки – Киреевск», где столкнулись Huyndai Solaris и «ВАЗ 2107» .

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. По предварительным данным, пострадали водители и пассажиры обеих машин.

Для извлечения пострадавших из «семерки» спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Причины аварии выясняются.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +3
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