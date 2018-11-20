В Новомосковске судебные приставы закрыли мясной магазин

Новомосковские судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности продуктового магазина.

В торговой точке, производящей и продающей мясо, были выявлены нарушения законодательства в области ветеринарии, санитарных норм и правил дезинфекции.

По итогам проверки суд приостановил работу магазина на месяц. За это время владелец обязан устранить выявленные нарушения. Если требования пристава-исполнителя будут проигнорированы, виновных лиц могут привлечь к уголовной ответственности.