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Житель Новомосковска сжёг автомобиль своей бывшей подруги

Житель Новомосковска сжёг автомобиль своей бывшей подруги

Мужчина заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд.

Заместитель Новомосковского городского прокурора утвердил заключение по обвинению 42-летнего жителя райцентра в совершении поджога. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что 16 июня, примерно в 23.30 обвиняемый на улице Пионерской увидел «Ладу Приору», принадлежащую его бывшей подруге.

Затем мужчина взял заранее приготовленную им пластиковую пятилитровую бутылку, наполненную соляркой, облил легковушку и поджёг. Убедившись, что машина загорелась, он скрылся с места преступления. Пожар был потушен жителями ближайшего дома.

Обвиняемый возместил потерпевшей моральный и материальный ущерб. Он заключен под стражу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:46 +3
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