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Как Тулу украсят к Новому году
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как Тулу украсят к Новому году

На городских улицах появятся святящиеся цифры, композиции «Фонтан», «Подарки», «Шары» и другие.

«Народный журналист» Myslo Packman опубликовал в своем блоге информацию о новогоднем украшении Тулы.

- Решил прогуляться с мадемуазелью по «Новогодней столице». Думаю, где бы погулять, поярче и красивее? Точно — центр! Проспект Ленина… И начал я свой нелегкий путь во тьму от Белого дома к автовокзалу. Отойдя от БД буквально 100 метров, новогодняя столица России погружается в кромешную тьму…, — пишет читатель.

В пресс-службе администрации Тулы рассказали о том, как будет украшен город к новогодним праздникам.
 
 
В рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России» на территории Центрального округа разработан дизайн оформления десяти городских пространств, в том числе:
  • площади Ленина;
  • Тульского кремля и Кремлевского сквера;
  • улицы Металлистов и Казанской набережной;
  • улицы Советской в районе дома правительства;
  • проспекта Ленина;
  • сквера Тульского театра драмы;
  • Пушкинского сквера;
  • территории около Главпочтамта — пр. Ленина, 33.
В Могилевском сквере установят светящиеся цифры 2019, композиции «Фонтан», «Подарки», «Шары», восьмиметровую искусственную ель.
В Комсомольском сквере (пересечение улиц Оборонной и Староникитской) будут установлены: светящиеся фигуры «Яблоки», шестиметровая новогодняя елка, в центре сквера появится световая конструкция «Пирамида».
 
 
В сквере Глеба Успенского будут установлены искусственные ели, светящиеся кубы, светодиодные шары. Проспект Ленина украсят 76 светящихся снежинок.
 
 
На магистральных улицах округа архитектурную подсветку имеют более 40 объектов. На проспекте Ленина на участке от ул. Агеева будут подсвечены корпуса Тульского государственного университета (главный корпус, спортивный корпус, а также корпусы 1, 6, 8).
 
 
Планируется установить дополнительное освещение на тротуаре на проспекте Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского.
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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