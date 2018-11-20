Тульская область присоединилась к проекту «Шахматы в школах»

Это значит, что в регионе увеличится увеличится количество шахматных кружков и секций, а также количество школ с преподаванием шахмат.

«Российская шахматная федерация» совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко пригласили Тульскую и Брянскую области присоединиться к проекту «Шахматы в школах» в 2018—2019 учебном году. Теперь в проекте участвуют 11 регионов России.

Что это дает? Увеличится количество школ с преподаванием шахмат, шахматных кружков и секций. Планируется, что в ближайшем будущем шахматы станут обязательный уроком в школах. Учителей отправят на семинары для повышения квалификации. Также школам выдадут соответствующий инвентарь.

Проект «Шахматы в школах» реализуется с 2014 года. Цель проекта — популяризация шахматного образования в нашей стране. Для этого в школы внедряются учебно-методические комплексы, проводится конкурс на лучшее преподавание шахмат в школах, организуются турниры среди школьных команд.

Более подробную информацию читайте на сайте Тульской областной федерации шахмат.