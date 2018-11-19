В Туле водитель маршрутки попался пьяным за рулем

Фото из архива Myslo.

В микроавтобусе не было пассажиров, а водитель утверждал, что он уже находился не на маршруте.

Для профилактики аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД в сфере эксплуатации автобусов и перевозки пассажиров сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Автобус».

Так, 15 ноября инспекторы ДПС остановили пассажирский автомобиль «Форд Транзит», который привлек их внимание из-за неисправности внешних осветительных приборов. В салоне маршрутки пассажиров не было. Водитель утверждал, что он находится не на маршруте.

В ходе проверки документов сотрудники обратили внимание на состояние водителя.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения у мужчины (0,222 мг/л).

На него был составлен соответствующий протокол.