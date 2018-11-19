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В Туле водитель маршрутки попался пьяным за рулем
Фото из архива Myslo.

В Туле водитель маршрутки попался пьяным за рулем

В микроавтобусе не было пассажиров, а водитель утверждал, что он уже находился не на маршруте.

Для профилактики аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД в сфере эксплуатации автобусов и перевозки пассажиров сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Автобус».
 
Так, 15 ноября инспекторы ДПС остановили пассажирский автомобиль «Форд Транзит», который привлек их внимание из-за неисправности внешних осветительных приборов. В салоне маршрутки пассажиров не было. Водитель утверждал, что он находится не на маршруте.
 
В ходе проверки документов сотрудники обратили внимание на состояние водителя.
Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения у мужчины (0,222 мг/л).
На него был составлен соответствующий протокол.
 
 

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД проверили более 1100 автобусов, среди которых более 200 автобусов применялось для перевозки детей. Пресечено более 150 нарушений ПДД, совершенных водителями пассажирского транспорта.

Самые частые нарушения:

  • управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;
  • незаконные внесения изменений в конструкцию автобусов (установка газобалонного оборудования, тягово-сцепных устройств, демонтаж пассажирских сидений, установка дополнительных осветительных приборов, установка кронштейнов для крепления запасного колеса на заднюю часть кузова, демонтаж и установка нестандартных бамперов);
  • водитель не пристегивается ремнем безопасности.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе во всех районах Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:47 +2
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