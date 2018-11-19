Массовая авария под Тулой: возбуждено уголовное дело

Фото Дмитрия Дзюбина.

По факту жуткой аварии, которая произошла 18 ноября в Щёкинском районе, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, примерно в 18.20 на 219-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Москва — Кировоград», ВАЗ-2113, грузовик DAF, «Опель Астра», «Фольксваген» и ВАЗ-2112.

Как именно произошло ДТП, пока непонятно. По неподтвержденным данным, грузовик вылетел на встречку и врезался в автобус. Каким-то образом ВАЗ-2113 оказался между указанными транспортными средствами. Легковушку сжало почти со всех сторон, от нее практически ничего не осталось. 33-летний водитель скончался на месте происшествия.

Также серьезные травмы получил 55-летний водитель автобуса. Судя по фотографиям, мужчина вылетел через лобовое стекло.

Обстоятельства аварии выяснят сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела.