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Массовая авария под Тулой: возбуждено уголовное дело
Фото Дмитрия Дзюбина.

Массовая авария под Тулой: возбуждено уголовное дело

В жутком ДТП погиб 33-летний мужчина.

По факту жуткой аварии, которая произошла 18 ноября в Щёкинском районе, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним, примерно в 18.20 на 219-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Москва — Кировоград», ВАЗ-2113, грузовик DAF, «Опель Астра», «Фольксваген» и ВАЗ-2112.

Как именно произошло ДТП, пока непонятно. По неподтвержденным данным, грузовик вылетел на встречку и врезался в автобус. Каким-то образом ВАЗ-2113 оказался между указанными транспортными средствами. Легковушку сжало почти со всех сторон, от нее практически ничего не осталось. 33-летний водитель скончался на месте происшествия.

Также серьезные травмы получил 55-летний водитель автобуса. Судя по фотографиям, мужчина вылетел через лобовое стекло.

Обстоятельства аварии выяснят сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела.

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Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 1
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 2
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 3
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 4
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 5
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 6
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 7
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 8
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 9
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 10
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 11
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 12
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 13
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 14
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 15
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 16
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 17
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 18
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 19
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 20
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 21
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 22
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 23
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 24
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 25
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 26
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 27
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 28
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 29
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 30
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 31
Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 32
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:43 +3
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