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Тульских школьников пригласили на крупнейший химический турнир России

Тульских школьников пригласили на крупнейший химический турнир России

Победитель отправится на IChTo-2019.

17 ноября на базе лицея № 2 Тулы прошел региональный этап химического турнира. В нем приняли участие более 20 школьников. Абсолютными победителями стала команда LDA, представлявшая лицей № 2. Второе место заняла команда «Фермий.Fm» из ЦО № 38. Диплом третьей степени получила команда «Оловянная чума» лицея № 2.

Команда LDA представит Тульскую область на заключительном этапе V Межрегионального химического турнира, который состоится в начале 2019 года в Екатеринбурге. В свою очередь, его победитель отправится на IChTo-2019 — международный химический турнир.

 

Химический турнир — это командное творческое соревнование для школьников в формате мини-конференции. Участники решают заранее известные задачи «открытого типа» (не имеющие единственно верного решения), после чего составляют презентации и защищают решения в ходе «химических боев» — доклада с оппонированием и рецензированием.

Тема химического турнира этого учебного года — «Химия и океан». Участники предлагают, как можно измерить давление газов на дне Марианской впадины, обесцветить чернильное пятно каракатицы или химически разделить полиэтилен низкого и высокого давления.

Межрегиональный химический турнир появился как логическое продолжение Московского турнира, впервые организованного в 2011 году. Всего за восьмилетнюю историю мероприятия в нем приняло участие свыше 6 тысяч школьников из 78 регионов России, а также учащиеся из ближнего и дальнего зарубежья.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:35 +6
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