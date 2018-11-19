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В массовой аварии под Тулой погиб сотрудник полиции
Фото из архива Myslo.

В массовой аварии под Тулой погиб сотрудник полиции

Мужчина ехал на своем личном автомобиле в нерабочее время.

Погибший в массовом ДТП под Тулой водитель оказался сотрудником полиции. Как стало известно Myslo, 33-летний мужчина работал в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский».

По роковому стечению обстоятельств в тот вечер мужчина на личном автомобиле в нерабочее время ехал за своей семьей в Щёкино. Не доехав всего несколько километров до города, водитель попал в жуткую аварию.

Примерно в 18.20 на 219-м км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Москва — Кировоград», ВАЗ-2113, грузовик DAF, «Опель Астра», «Фольксваген» и ВАЗ-2112.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Подробности ДТП здесь.

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Массовая авария в Щекинском районе, Фото: 2
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