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В Туле влюбленные смогут пожениться 31 декабря

В Туле влюбленные смогут пожениться 31 декабря

В оружейной столице пройдет марафон новогодних церемоний бракосочетания.

Марафон проведет комитет ЗАГС администрации Тулы с 7 по 31 декабря.
 
Свадебное торжество в канун Нового года станет самым ярким и запоминающимся событием в жизни. Новогоднее убранство Дворца бракосочетания, праздничный сценарий торжественной церемонии, мастер-классы, фотозона, создание новогоднего украшения и возможность загадать заветное желание на счастливую супружескую жизнь – вот что ожидает счастливых участников марафона.
 
Молодоженов и их гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Для участия в мероприятии необходимо подать заявление о заключении брака на указанный период. Заявление подается за месяц до предполагаемой даты торжества.
 
Напомним, этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут в Туле с 7 декабря по 7 января.
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:23 +4
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