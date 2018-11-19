В Туле влюбленные смогут пожениться 31 декабря

Марафон проведет комитет ЗАГС администрации Тулы с 7 по 31 декабря.

Свадебное торжество в канун Нового года станет самым ярким и запоминающимся событием в жизни. Новогоднее убранство Дворца бракосочетания, праздничный сценарий торжественной церемонии, мастер-классы, фотозона, создание новогоднего украшения и возможность загадать заветное желание на счастливую супружескую жизнь – вот что ожидает счастливых участников марафона.

Молодоженов и их гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявление о заключении брака на указанный период. Заявление подается за месяц до предполагаемой даты торжества.

Напомним, этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут в Туле с 7 декабря по 7 января.