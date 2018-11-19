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Ученики разлили ртуть в одной из школ Тульской области

Ученики разлили ртуть в одной из школ Тульской области

На месте работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.

О ЧП в школе №19 поселка Товарковский Богородицкого района стало известно днем 19 ноября. Сигнал о происшествии поступил дежурному Центра управления кризисными ситуациями регионального ГУ МЧС в 13.15.

По предварительным данным, вещества было разлито около 20-30 граммов.

Как сообщил Myslo информированный источник, вещество, похожее на ртуть, принесли и разлили в школе ученики. Учителя немедленно эвакуировали детей, обеспечили проветривание помещений учебного заведения.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что в настоящее время на месте работает оперативная группа Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС. К месту происшествия следует химико-радиологическая лаборатория, сотрудникам которой предстоит узнать, ртуть ли разлита, и принять меры к демеркуризации помещений, если это действительно опасный металл. Также специалисты возьмут пробы воздуха в учебном заведении.

По предварительному сообщению МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится на контроле.

 

Ртуть и её соединения — высокотоксичные вещества. Острое отравление может возникнуть при концентрации паров ртути в воздухе 0,13-0,80 мг/м³. Интоксикация со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 г паров ртути.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:33 0
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