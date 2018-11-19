Что звёзды готовят тульским водителям: гороскоп от ГИБДД

Универсальной рекомендацией для всех знаков зодиака было и остаётся неукоснительное соблюдение ПДД.

Овнам на текущей неделе стоит обратить внимание на соблюдение скоростного режима и категорически забыть про резкие маневры. В лучшем случае, пренебрежение этими правилами может вылиться в штраф.

Тельцам не повредит освежить в памяти ПДД и уточнить, не появилось ли что-то новое и неожиданное, что облагается штрафом. Также стоит быть предельно осторожными при обгоне.

Для Близнецов неделя обещает быть достаточно спокойной, если уделять повышенное внимание зеркалам заднего вида. Вполне возможно, в них удастся разглядеть что-то важное.

Хорошая неделя выдастся у Раков для езды по знакомому маршруту: работа – дом – работа. Даже пробок на вашем пути почти может не быть. Но все же, будьте повнимательнее с дорожными знаками. А вот новые дороги могут преподнести сюрпризы.

Львам на этой неделе стоит обратить особое внимание на пешеходов. Обязательно сбавляйте скорость и тормозите перед переходами, но также будьте бдительны и вдали от них.

Девам на этой неделе может захотеться острых ощущений. Не стоит их искать, находясь за рулем. Помните: это может быть опасно, а последствия ваших действий могут «влететь в копеечку».

На этой неделе Весам на дорогах будет везти. Но это, увы, не гарантирует полной безопасности. Госпожа Фортуна – дама непостоянная. Так что не увлекайтесь, не превышайте скорость и соблюдайте ПДД.

Скорпионам неделя сулит внезапные проблемы с памятью. Перед тем, как сесть за руль, обязательно проверьте наличие водительского удостоверения и документов на машину. В противном случае вас может ждать неприятный сюрприз.

На этой неделе Стрельцам стоит лучше всего подойдет спокойный стиль вождения. Не стоит забывать об осторожности, ведь риск далеко не всегда бывает оправдан. Забудьте о резких маневрах, частых перестроениях и попытках проскочить светофор.

Козероги возомнят себя хозяевами трассы, и это поведение незамедлительно скажется на перспективах их поездок на этой неделе. Если не хотите неприятностей, постарайтесь поумерить амбиции, вспомнить о взаимовежливости и соблюдении Правила дорожного движения.

Неделя для Водолеев будет не слишком удачна. Особенно остро это может коснуться технического состояния автомобиля. При малейших подозрениях на возникновение неисправностей, срочно посетите автомастерскую. Безопасность на дороге – превыше всего!

Рыбам не придется переживать по поводу везения на дороге. Его просто нет, и пока не предвидится. Все находится исключительно в ваших руках. Самообладание, контроль ситуации на дороге и строгое соблюдение Правил дорожного движения помогут вам справиться с поездками.