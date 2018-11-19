Какие дома в Туле останутся без света 20 ноября

Ремонтные и профилактические работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Гоголевская, 61-а, 55, 78, 74, 76, 53, 55-а, 63, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68,

ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.),

ул. Свободы, 14, 31,

пр-т Ленина, 33,

ул. Луначарского, 14, 16, 18, 10, 17,

ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.),

ул. Октябрьская, 10-а,

Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,

10-й пр-д, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з,

п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),

ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),

12-й пр-д, 2-9, 2-а,

2-й Речной пр-д, 1-10,

1-й Речной пр-д, 1-10,

1-й пр-д, 18-23, 36-39,

пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,

ул. Красина, 73, 77, 78, 80,

ул. Речная, 2-9, 8-10-а,

ул. Писемского, 15-37.