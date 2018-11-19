Что грозит россиянам за неуплату налогов до 3 декабря

В соответствии с Налоговым кодексом, крайний срок уплаты пошлин переносится с субботы на понедельник.

Гражданам, которые не уплатят все налоги в установленный срок, будут начисляться пени, рассчитываемые по формуле: «(неуплаченная сумма налога * ставку рефинансирования / 300) * количество дней просрочки».

Также ФНС России может назначить штраф в размере 20% от суммы годового платежа, либо взыскать неуплаченные налоги в судебном порядке.

К особо злостным неплательщикам на основании судебного решения могут быть применены ограничительные меры – например, они не смогут выехать за пределы страны, если их долги составят более 10 тысяч рублей.