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Что грозит россиянам за неуплату налогов до 3 декабря

Что грозит россиянам за неуплату налогов до 3 декабря

В соответствии с Налоговым кодексом, крайний срок уплаты пошлин переносится с субботы на понедельник.

Гражданам, которые не уплатят все налоги в установленный срок, будут начисляться пени, рассчитываемые по формуле: «(неуплаченная сумма налога * ставку рефинансирования / 300) * количество дней просрочки».

Также ФНС России может назначить штраф в размере 20% от суммы годового платежа, либо взыскать неуплаченные налоги в судебном порядке.

К особо злостным неплательщикам на основании судебного решения могут быть применены ограничительные меры – например, они не смогут выехать за пределы страны, если их долги составят более 10 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:46 −1
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