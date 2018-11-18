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Погода в Туле 19 ноября: снег, гололедица и ветер

Погода в Туле 19 ноября: снег, гололедица и ветер

Синоптики обещают дневную температуру в диапазоне от -3 до +2 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём – от -3 до +2°С. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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