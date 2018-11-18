Массовая авария под Тулой унесла жизнь водителя: фото и видео с места происшествия

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ранее Myslo писал о жуткой аварии, которая произошла 18 ноября около 18.20 в Щёкинском районе. По уточненным данным, на 219 км трассы М-2 «Крым» столкнулись рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Москва — Кировоград», ВАЗ-2113, грузовик DAF, «Опель Астра», «Фольксваген» и ВАЗ-2112.

В результате столкновения от автомобиля ВАЗ-2113 практически ничего не осталось. Водитель скончался на месте происшествия. Его тело будут извлекать из покореженного автомобиля сотрудники МЧС с помощью специальных инструментов.

Как сообщают корреспонденты Myslo с места событий, из-за аварии собралась многокилометровая пробка. В радиусе 300 метров по дороге разбросаны осколки от автомобилей.

По предварительным данным, часть пассажиров из автобуса отправили на попутных автобусах.

В данный момент известно о двух пострадавших, среди которых водитель автобуса.

Все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.