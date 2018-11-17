19 ноября в Туле начнут устанавливать новогоднюю ёлку

Фото из архива Myslo.

Она будет обновленная.

В Туле с 15 ноября приступили к новогоднему украшению города. Праздничные конструкции и иллюминации уже появились на улицах Советской, Металлистов, Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной и др.

Планируется украсить около двадцати общественных пространств и мест отдыха туляков.



Вот такая красота появилась возле драмтеатра.

В понедельник, 19 ноября, начнется установка главной городской ёлки на площади Ленина. Зимнюю красавицу туляки и гости города увидят обновленной – с новым искусственным лапником, новой иллюминацией и новыми украшениями.

Напомним, этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут с 7 декабря по 7 января в Туле.