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19 ноября в Туле начнут устанавливать новогоднюю ёлку
Фото из архива Myslo.

19 ноября в Туле начнут устанавливать новогоднюю ёлку

Она будет обновленная.

В Туле с 15 ноября приступили к новогоднему украшению города. Праздничные конструкции и иллюминации уже появились на улицах Советской, Металлистов, Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной и др.

Планируется украсить около двадцати общественных пространств и мест отдыха туляков.


Вот такая красота появилась возле драмтеатра.

В понедельник, 19 ноября, начнется установка главной городской ёлки на площади Ленина. Зимнюю красавицу туляки и гости города увидят обновленной – с новым искусственным лапником, новой иллюминацией и новыми украшениями.

Напомним, этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут с 7 декабря по 7 января в Туле.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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