Тула готовится к старту проекта «Новогодняя столица России»

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры России с 2012 года. Оружейная столица приняла эстафету от Ханты-Мансийска.

Первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев сообщил, что проект в регионе стартует 7 декабря. Праздничные мероприятия пройдут в кремле, городских парках, в музее оружия, а также на площади Ленина, улице Металлистов, Казанской набережной и в учреждениях культуры.

В течение целого месяца жителей и гостей города насыщенная развлекательная программа. 7 декабря в Тульском кремле откроется Гостиная Деда Мороза, на главной площади города будет работать Губернский каток, а в новогоднюю ночь покажут мэппинг-шоу – проекцию движущихся 3D-изображений на здание. На площади Ленина пройдут различные фестивали и новогодняя ярмарка.

Всем гостям областного центра будет выдаваться бейдж «Гость Тулы», на улицах города будут работать волонтеры, которые помогут туристам сориентироваться в городе, расскажут о мероприятиях, событиях и интересных местах.

Уже работает бесплатная горячая линия для туристов: 8(800)301-71-71. Звонок из любой точки России бесплатный.

Глава городской администрации Евгений Авилов сообщил, что 7 декабря начнётся марафон уникальных событий – туляков ждёт шоу-форум «ЗаМОРОZка», Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, Битва Дедов Морозов и многое другое.

Губернский каток тоже усовершенствуют – в этом году администрация Тулы совместно с Фондом развития Тульской области «Перспектива» установит ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей. Всего будет залито 26 катков и хоккейных коробок – в том числе на новой Казанской набережной.

Предновогодние фестивали и праздничные мероприятия продлятся весь декабрь, а 31 числа на главной площади туляки и гости города все вместе встретят 2019-й год. Шоу под открытым небом продлится 6 часов, в музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города Тулы, но и известные российские артисты.

Расписание всех мероприятий будет опубликовано здесь.

На зимних каникулах состоится Фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку», а финальная точка торжества будет поставлена 7 января, на церемонии закрытия проекта при передаче символа Новогодней столицы России. В дни открытия и закрытия проекта, а также в новогоднюю ночь жителей и гостей города ждет праздничный фейерверк.