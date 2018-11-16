«Черная пятница»: Как тулякам избежать обмана на распродажах

Приближается «Черная пятница» — любимый день всех шопоголиков. В России акция продлится три дня — с 22 (19.00) до 25 ноября (23.59). За это время покупатели могут получить скидки от 20% до 70% на одежду, обувь, бытовую технику, детские товары, косметику и парфюмерию, спортивные товары, книг и и др.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области дает рекомендации: как избежать обмана на распродажах, на что надо обращать внимание при покупке.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи. Продавец обязан своевременно представлять потребителю необходимую и достоверную информацию, обеспечивающую возможность правильного выбора товара.

Особенно важно, чтобы продавец четко сформулировал условия и цену приобретения товара по акции.

Часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие покупки. Подобные условия оформляются дисконтной картой, условия использования которой в будущем становятся существенными условиями договора купли/продажи заключенного ранее. Эти условия должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой воспользоваться.

Покупателю необходимо знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (это не касается товаров, входящих в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»).

При обнаружении в товаре, приобретенном по акции (со скидкой), недостатка потребитель имеет право требовать:

замены на товар этой же марки (модели);

замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены;

уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков купленного товара;

расторжения договор купли-продажи с возвратом денежных средств.

За получением консультации можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по телефону горячей линии 55−55−50 или по адресу: Тула, ул. Мира, 25 в будние дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).