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В жутком ДТП в Тульской области погиб 21-летний водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

В жутком ДТП в Тульской области погиб 21-летний водитель

Автомобиль ВАЗ-21144 опрокинулся в кювет.

15 ноября в 20.50 на 33-м км автодороги «Богородицк — Товарковский – Куркино» в Куркинском районе 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные условия и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Пассажиры — 25-летняя девушка и 21-летний парень — с травмами различной тяжести были доставлены в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:09 +2
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