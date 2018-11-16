В жутком ДТП в Тульской области погиб 21-летний водитель

Фото УГИБДД по Тульской области.

15 ноября в 20.50 на 33-м км автодороги «Богородицк — Товарковский – Куркино» в Куркинском районе 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость для движения, не учел дорожные условия и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Пассажиры — 25-летняя девушка и 21-летний парень — с травмами различной тяжести были доставлены в районную больницу.