Наталия Пилюс рассказала о сохранении промыслов в Тульской области на Санкт-Петербургском культурном форуме

На открытии Конгресса выступила депутат Государственной Думы, член Комитета культуры Наталия Николаевна Пилюс:

«Вопросы сохранения и популяризации народно-художественных промыслов как региональных брендов чрезвычайно важны для Государственной Думы. Во исполнение подпункта «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2017 г. № Пр-912 по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области утвержден план мероприятий («дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года (далее – план мероприятий) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 2800-р).

Сегодня сфера НХП состоит из порядка 300 организаций из 64 регионов России, выпускающих продукцию, относящуюся к 20 видам производств. Отрасль народных художественных промыслов (далее – НХП) регулируется Федеральным законом от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). В настоящее время на законодательном уровне отводится довольно пристальное внимание вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов. В июле в Государственную Думу внесен законопроект № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о географических указаниях), который направлен на развитие законодательства о средствах индивидуализации товаров.

Географическое указание – это обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта. При этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его происхождением. К географическим указаниям можно отнести «Краснодарский чай», «Башкирский мед», «Тульский пряник» и т.д.

Регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями. Принятие законопроекта поможет защитить право интеллектуальной собственности и будет способствовать продвижению российских региональных брендов» – сказала депутат.

Также Наталия Пилюс рассказала о работе Центра народного творчества – структурное подразделение Государственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»:

«Центр является единственным в своем роде методическим центром в регионе в сфере изучения, сохранения традиционной народной культуры и культурного наследия Тульской области, а также центром поддержки, и развития народного художественного творчества во всём разнообразии его жанров и форм, а также является уникальным примером по обучению мастеров центров дополнительного образования для детей с учётом традиционных народных промыслов», – сказала Наталия Пилюс.

Также депутат отметила уникальный опыт Тульской области по созданию частного музея Гармони Деда Филимона.