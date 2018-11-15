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Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан

Госдума приняла закон о введении налога для самозанятых граждан

В пилотном режиме он будет введён в четырёх регионах страны.

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении, приняли пакет законопроектов, предусматривающий проведение в четырёх регионах России эксперимента по начислению налога на профессиональный доход.

Как пишет «Интерфакс», это нововведение будет опробовано с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Налоговая ставка будет составлять 4% от дохода, полученного при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав физическим лицам. В отношении доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юрлиц, налог будет составлять 6%.

Пороговое значение дохода, позволяющее использовать этот режим налогообложения, составляет 2,4 млн рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц.

Под новый налог попадут так называемые «самозанятые граждане», которые получают доходы, не имея работодателя и не привлекая наёмных работников по трудовым договорам – дизайнеры, консультанты, арендодатели и т. д.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:38 0
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