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В Киреевском районе мужчина обворовал стоящую на заправке «Волгу»

В Киреевском районе мужчина обворовал стоящую на заправке «Волгу»

Добычей вора стало портмоне с банковскими картами, с одной из которых он списал 1300 рублей.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району поступила информация о том, что из припаркованной на заправке «Волги» было украдено портмоне, в котором находились банковские карты.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже с одной из этих карт были списаны деньги – 1300 рублей. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен неработающий ранее судимый 52-летний житель деревни Новая Вьевка.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. Он рассказал, что  дверь автомобиля была открыта, а портмоне лежало на виду. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьКиреевский район

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