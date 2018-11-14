В Киреевском районе мужчина обворовал стоящую на заправке «Волгу»

Добычей вора стало портмоне с банковскими картами, с одной из которых он списал 1300 рублей.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району поступила информация о том, что из припаркованной на заправке «Волги» было украдено портмоне, в котором находились банковские карты.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже с одной из этих карт были списаны деньги – 1300 рублей. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к краже может быть причастен неработающий ранее судимый 52-летний житель деревни Новая Вьевка.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. Он рассказал, что дверь автомобиля была открыта, а портмоне лежало на виду. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».