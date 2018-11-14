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Глава Донского Богдан Павленко покинет свой пост

Глава Донского Богдан Павленко покинет свой пост

По предварительной информации, чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.

В Донском муниципальные депутаты должны решить вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Собрания депутатов – главы города Богдана Павленко.

Как сообщают источники в администрации Донского, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Такое решение может быть связано с инцидентом, произошедшим на митинге коммунистов в Хакасии – там похожий на Павленко мужчина отобрал у местных журналистов камеру и разбил её.

Сообщение ещё об одной грядущей кадровой ротации поступило из Каменского района – по предварительным данным, глава местной администрации Светлана Карпухина подала заявление на увольнение.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +3
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