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Тульский чиновник больше года получал взятки от владельца городских маршруток

Тульский чиновник больше года получал взятки от владельца городских маршруток

За деньги взяточник закрывал глаза на нарушения, выявленные в ходе рейдовых осмотров транспортных средств.

Доказательства, собранные тульскими следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему бывшему старшему инспектору Отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, обвиняемому в получении крупной взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, в январе прошлого года обвиняемый проверял предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. При осмотре транспортных средство были выявлены нарушения лицензионных требований.

Чтобы избежать наказания, предприниматель ежемесячно передавал обвиняемому взятки в сумме от 45 до 55 тысяч рублей. Деньги взяточник получал на протяжении 14 месяцев. В апреле текущего года, получив на парковке ТРЦ «Макси» очередной конверт с наличностью, мужчина был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области. Экс-чиновник приговорён к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 3,5 млн рублей. Кроме того, на 3,5 года ему запрещено заниматься определёнными видами деятельности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:28 +17
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