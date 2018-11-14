Что ждет Зареченский округ Тулы в 2019 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

Об этом Myslo беседует с главой теруправления по Зареченскому округу Максимом Щербаковым.

Сегодня в Большой Туле Заречье — самая обширная территория. К району присоединены пять сельских поселений бывшего Ленинского района. И теперь в Зареченском округе живет 120 тысяч человек.

— Максим Александрович, что сделано в 2018 году? Чем гордитесь больше всего?

Максим Щербаков - Самое ценное — мы исполнили все пункты нашей брошюры по благоустройству. В округе появились знаковые места. Одним из таких мест стал сквер рядом с храмом Сергия Радонежского и загсом. Здесь есть современный фонтан, карусель, стильная арт-фигура — фонарик с зонтиком в руках. Совсем скоро мы объявим конкурс на лучшее название сквера. Мы предлагаем назвать его Радонежским, по названию храма Сергия Радонежского. Но с удовольствием выслушаем все ваши самые смелые предложения!

– Еще в одном зареченском сквере – «Тульское чаепитие» – мы уложим рулонные газоны, посадим вишни, устроим зону для активного детского отдыха. В ближайшее время, до новогодних праздников, посадим пушистую ель. Кстати, Заречье три года подряд выигрывает конкурс на лучшее украшение округа к Новому году.

— Какие еще завершенные объекты можете отметить?

- Въездную стелу «Тула — город-герой» возле Красных ворот: она уже несколько недель с подсветкой. На ул. Луначарского, 63-д открыли футбольную академию им. Дмитрия Аленичева. В прошлом году построили много спортивных объектов: стадион «Химик» в Ленинском, стадион в Богучарово, сейчас строится ледовое сооружение на бывшем стадионе «Штамп» в Баташах.

Также мы заканчиваем реализацию проекта «Народный бюджет». У нас остался один объект, самый знаковый, резонансный — это село Обидимо, где живет около 300 человек. До Нового года они получат долгожданную воду, которой у них не было никогда. Стоимость проекта составляет порядка 16 миллионов рублей.

В 2018 году мы провели большую работу на территории бывшего Ленинского района. Отремонтировали самый большой двор в поселке Ленинский. Получился единый комплекс в Ленинском поселке: отремонтировали стадион, усилив его площадкой для игры в волейбол на песке, произвели реконструкцию двух памятников, один из них – с Вечным огнем. Полностью отремонтировали все дороги в поселке Плеханово, привели в порядок дороги в Слободке, Барсуках, Обидимо. Мы основательно взялись за присоединенные к Туле территории, люди видят эти изменения и благодарят за них.

— Дороги — это самая большая проблема присоединенных «ленинских» территорий?

- Не только дороги. На первом месте всё же состояние коммунальной инфраструктуры. Мы получили системы водоснабжения и водоотведения не только в аварийном состоянии, но и без всякой документации. Но мы работаем. В Обидимо в начале 2019 года запланирован монтаж станции обезжелезивания, подготовка воды будет осуществляться более качественно. Такие же мероприятия мы проведем в поселке Плеханово, закончим работы в 2020 году. Работаем в Барсуках, уже переложили коммуникации на улицах Волкова и Октябрьской.

— Когда в сквер на ул. Пузакова вернется стела в честь Тульского Рабочего полка?

- Эта стела — подшефный объект ПАО «Стрела». Памятник предстоит качественно реконструировать, он будет возвращен на место к 9 Мая 2019 года. Все праздничные мероприятия, возложение цветов будут проходить здесь.

— А какие планы на 2019 год?

- Один из главных — капитальный ремонт улицы Максима Горького по программе «Безопасные и качественные дороги». Планируется отремонтировать асфальтовое покрытие, трамвайные пути, заасфальтировать дороги-дублеры, парковочные карманы, расширить дорогу, благоустроить подходы к остановкам, тротуары — обязательно с учетом доступной среды.