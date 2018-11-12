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Дмитрий Аленичев открыл в Туле футбольную академию
Фото: Дмитрий Черба

Дмитрий Аленичев открыл в Туле футбольную академию

В областном центре состоялось торжественное открытие филиала академии знаменитого футболиста и тренера.

Фактически учебное заведение работает в Туле уже год, но торжественная церемония состоялась сегодня, 12 ноября.

«Поскольку в России преобладает холодная погода, такие объекты необходимы тульскому футболу. Мы идем в правильном направлении, это шаг вперед в развитии качества нашей жизни», – сказал председатель комитета по спорту Тульской области Дмитрий Яковлев. Он пожелал мальчишкам, которые здесь занимаются, добиться таких же вершин в спорте, как и Дмитрий Аленичев.

Учредитель академии Александр Островский, благодаря которому был построен крытый манеж, рассказал, почему торжественная церемония прошла спустя год после начала работы:

«По сути, за это время мы опробовали поле, манеж, опробовали тренировочные стандарты, которые планируем применять в рамках академии. И можем констатировать, что приняли правильное решение построить такой объект в Туле».

Александр Сергеевич пообещал, что строительство будет развиваться и дальше – в Заречье появятся еще полноразмерное футбольное поле и спортивный интернат. Футбольная академия в Туле будет развиваться по образцу теннисной академии, которая уже успешно работает в Московской области.

«О таком фантастическом манеже в детстве я только мечтал, – признался Дмитрий Аленичев. – Учитывая тот ажиотаж, который был летом в нашей стране во время чемпионата мира, у наших детей появился отличный стимул заниматься футболом. Хочется, чтобы ежедневно этот манеж был забит до отказа мальчишками разных возрастов. Желаю им огромного трудолюбия, и высоких результатов, которых они добьются при поддержке квалифицированных тренеров».

После этих замечательных речей состоялась главная процедура дня – торжественное разрезание ленточки, свидетельствующее, что данный спортивный объект начал свою полноценную работу. Потом Дмитрий Аленичев провел мастер-класс для воспитанников академии и принял участие в товарищеском матче друзей Аленичева и сборной администрации Тулы. В составе команды футбольного тренера играли Александр Филимонов, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов и Валерий Шмаров.

После церемонии открытия бывший вратарь «Арсенала» Александр Филимонов, с которым тульская команда совершила взлет от любителей до премьер-лиги, ответил на вопросы Myslo.

– Александр, с каким настроением вновь приехали в Тулу? Что-то вспоминается?

– Приехал с ностальгией. Очень приятно вновь здесь оказаться. Три года здесь не был. Город меняется, интересно это констатировать. Что касается воспоминаний, то, конечно, главные эмоции связаны с нашим взлетом за три года от КФК до Премьер-лиги.

– Учитывая, что вы еще поиграли в «Спартаке», киевском «Динамо», можно сказать, что тульский период занимает в вашей спортивной карьере особое место?

– Конечно, это так. Нам тогда удалось заразить ребят любовью к футболу, стремлением двигаться вперед, совершенствоваться, достигать новых высот. Тульские спортивные впечатления – очень яркие и одни из самых приятных.

– Следите за тем, как сейчас играет «Арсенал»? Как оцените сегодняшние перемены в тренерском штабе?

– По мере возможности слежу и за Премьер-лигой, и за «Арсеналом». Уход главного тренера – это футбольная жизнь, естественный процесс. Мы ведь не знаем всех обстоятельств этого решения. Но к этому надо отнестись спокойно и с пониманием.

– Вы ведь еще продолжаете свою профессиональную карьеру?

– Она теперь больше любительская. Только что приехал из Сочи, где играл за команду «Русич» во всероссийском финале команд КФК. А еще как тренер помогаю Александру Кержакову в юношеской сборной России.

– То есть по-прежнему в хорошей спортивной форме?

– Специально слежу за питанием, не перестаю тренироваться, с друзьями играю в футбол. Так что в форме, да.

– Для многих ваше появление на этом мероприятии будет сюрпризом. Считалось, что после Тулы у вас с Аленичевым не очень хорошие отношения.

– Если это было бы так, меня бы здесь не было.

Галерея
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 1
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 2
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 3
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 4
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 5
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 6
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 7
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 8
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 9
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 10
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 11
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 12
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 13
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 14
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 15
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 16
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 17
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 18
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 19
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 20
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 21
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 22
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 23
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 24
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 25
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 26
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 27
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 28
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 29
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 30
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 31
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 32
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 33
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 34
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 35
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 36
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 37
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 38
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 39
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 40
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 41
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 42
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 43
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 44
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 45
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 46
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 47
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 48
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 49
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 50
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 51
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 52
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 53
Открытие футбольной академии Дмитрия Аленичева, Фото: 54
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 18:22 +5
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