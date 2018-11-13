Туляки просят обустроить парковку рядом с Музеем оружия

Автомобилисты отмечают, что сейчас на набережной Дрейера приходится парковаться буквально в грязи.

12 ноября на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Туляк попросил обустроить парковку на набережной Дрейера, рядом с Музеем оружия. По словам автомобилиста, сейчас водители вынуждены парковаться в грязи.

Заявитель обращался в городскую администрацию, но никакой конкретной информации не получил.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов пояснил, что необходимые элементы обустройства дороги будут учтены в проекте, который будет разработан в следующем году.



Алексей Дюмин подчеркнул, что пока будет идти разработка проекта, необходимо обеспечить отсыпку щебнем места для парковки автомобилей.