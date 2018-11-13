Тульские каратисты привезли медали с престижного турнира
В Рязани прошли Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству «Кубок Евпатия Коловрата».
Соревнования собрали 450 спортсменов из 27 регионов России. Спортсмены Федерации восточного боевого единоборства Тульской области привезли пять наград различного достоинства.
В самой престижной и сложной программе турнира «командное кумитэ — мужчины» тульская команда в составе Константина Чуркина, Максима Авдошина, Наири Акобяна поднялась на вторую ступень пьедестала.
Юнные спортсмены отличились серебром и бронзой в индивидуальном кумитэ: Тимур Хан — 2 место (категория 12 лет); Владислав Архипов — 3 место (категория 12 лет); Никита Ахметов — 3 место (категория 13 лет).
Фаворитом «Кубка Евпатия Коловрата» и гордостью Тульской области стал Константин Чуркин, одержавший победу над 11 соперниками и победивший в финале члена сборной команды России, спортсмена из Санкт-Петербурга. Наградой Константину за победу в кумитэ (категория «мужчины») стала не только золотая медаль, но и выполнение норматива для присвоения звания Мастера спорта России.
Спортсмены тренируются в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Любовь Самсоновой, Элмана Сафарова и Василия Стрекалова.
Тренер Константина Чуркина Антон Николаевич Кондратьев:
Антон Кондратьев
Мы очень рады и гордимся выступлением наших спортсменов, особенно победой Константина. Результат нельзя назвать сюрпризом. Константин вернулся на татами после продолжительного восстановления, после травмы коленного сустава, упорно шел к своей цели, соблюдал спортивный режим. Зная его высокий уровень спортивного мастерства и ответственное отношение к подготовке, победа была ожидаема. Теперь необходимо нацелиться на Чемпионат России. Радует и тот факт, что Костя успешно передает мастерство и опыт своим юным воспитанникам. С этих соревнований его ученик Владислав Архипов также привез медаль. Отдельную благодарность от имени Центра «Дракон» выражаю одному из наших тренеров Любови Самсоновой за организацию выезда сборной команды на соревнования в Рязань.