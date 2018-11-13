Тульские каратисты привезли медали с престижного турнира

Соревнования собрали 450 спортсменов из 27 регионов России. Спортсмены Федерации восточного боевого единоборства Тульской области привезли пять наград различного достоинства.

В самой престижной и сложной программе турнира «командное кумитэ — мужчины» тульская команда в составе Константина Чуркина, Максима Авдошина, Наири Акобяна поднялась на вторую ступень пьедестала.

Юнные спортсмены отличились серебром и бронзой в индивидуальном кумитэ: Тимур Хан — 2 место (категория 12 лет); Владислав Архипов — 3 место (категория 12 лет); Никита Ахметов — 3 место (категория 13 лет).

Фаворитом «Кубка Евпатия Коловрата» и гордостью Тульской области стал Константин Чуркин, одержавший победу над 11 соперниками и победивший в финале члена сборной команды России, спортсмена из Санкт-Петербурга. Наградой Константину за победу в кумитэ (категория «мужчины») стала не только золотая медаль, но и выполнение норматива для присвоения звания Мастера спорта России.

Спортсмены тренируются в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева, Любовь Самсоновой, Элмана Сафарова и Василия Стрекалова.

Тренер Константина Чуркина Антон Николаевич Кондратьев: