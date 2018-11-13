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Тульский спектакль-хоррор покажут на Международном большом детском фестивале в Москве

Тульский спектакль-хоррор покажут на Международном большом детском фестивале в Москве

Организаторы фестиваля: Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.

Спектакли театров-участников будут показаны на нескольких столичных театральных площадках. Тульский областной театр юного зрителя представит премьеру этого года — спектакль «Бежин луг» режиссера-постановщика Владимира Шинкарева.


Фрагмент спектакля «Бежин луг».

Это единственный в своем роде спектакль-хоррор. По сюжету спектакля парнишки-пастухи рассказывают перед костром друг-другу жуткие истории. Неизменно что-то мистическое и страшное происходит с героями мальчишеских рассказов…

Постановка создавалась специально к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Тульской области.

«Бежин луг» покажут 1 декабря на сцене Московского областного театра юного зрителя.


Фото из официального ВК сообщества Международного большого детского фестиваля

Сам фестиваль откроется 18 ноября в 17.00 театральным блокбастером «Остров сокровищ», где роль Джона Сильвера исполнит Сергей Безруков. Торжественная церемония открытия будет транслироваться в 16 городах России.

В этом году Фестиваль проводится впервые, но организаторы планируют сделать его ежегодным. В программе будут не только спектакли, но и кинокомедии и лекции. Подробности о фестивале доступны на официальном сайте по ссылке.

Организаторы фестиваля: Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральный партнер фестиваля — Московский Губернский театр.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области, в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», направления «Театры-детям».

Главная цель фестиваля заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к деятельности молодежных и детских творческих коллективов и открыть новые имена и произведения.

Пресс-конференция фестиваля

 

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 12:41 +2
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