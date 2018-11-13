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Туляк ищет очевидцев ДТП с грузовиком на ул. Металлургов

Туляк ищет очевидцев ДТП с грузовиком на ул. Металлургов

Происшествие случилось 10 ноября.

Туляк просит отозваться очевидцев ДТП, произошедшего 10 ноября на улице Металлургов (возле АЗС). В 20.30 автомобиль «Лада Калина» влетел под грузовик. К счастью, никто серьезно не пострадал.
 
- Произошло бесконтактное ДТП, я чуть не влетел в машину, пытаясь затормозить, меня занесло, и я врезался в припаркованное авто. Виновник аварии скрылся с места происшествия. У меня есть запись с АЗС, где видно этот автомобиль, но не видно самого происшествия, — рассказал Дмитрий — водитель легковушки.
 
 
Если вы стали очевидцем аварии или у вас есть запись с видеорегистратора, звоните по телефону 8−953−419−83−93, Дмитрий.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:53 +1
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