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В Тульской области «Лада» столкнулась с пассажирской «Газелью»
Фото: vk.com/chpnmsk

В Тульской области «Лада» столкнулась с пассажирской «Газелью»

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения.

Около 16.00 в Кимовске произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» и пассажирской «Газели». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в «Газель».

По информации очевидцев, на месте ДТП образовалась серьёзная пробка. Как уточнили в отделении пропаганды БДД тульского УГИБДД, при столкновении никто не пострадал.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:20 +2
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