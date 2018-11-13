В Тульской области «Лада» столкнулась с пассажирской «Газелью»

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Около 16.00 в Кимовске произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2112» и пассажирской «Газели». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в «Газель».

По информации очевидцев, на месте ДТП образовалась серьёзная пробка. Как уточнили в отделении пропаганды БДД тульского УГИБДД, при столкновении никто не пострадал.