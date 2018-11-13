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В Ефремовском районе «Илья Муромец» пойдет под суд из-за озимой пшеницы

В Ефремовском районе «Илья Муромец» пойдет под суд из-за озимой пшеницы

Предприятие не известило Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции, как того требует закон.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в отношении ООО «Илья Муромец» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дел переданы в мировой суд по подведомственности для принятия решения.

Россельхознадзор выяснил, что предприятие не известило ведомство о поступлении в Тульский регион подкарантинной продукции (семена пшеницы озимой — 29,6 тонны). Зерно поступило из Курской области в сопровождении карантинного сертификата для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

зачем это нужно

Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов (карантинных вредных организмов) при перемещении подкарантинной продукции по территории РФ. Семена пшеницы озимой являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска, согласно Перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).

сегодня, в 10:45 0
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Место
Тульская областьЕфремовский район

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