В Ефремовском районе «Илья Муромец» пойдет под суд из-за озимой пшеницы
Предприятие не известило Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции, как того требует закон.
Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в отношении ООО «Илья Муромец» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7
Россельхознадзор выяснил, что предприятие не известило ведомство о поступлении в Тульский регион подкарантинной продукции (семена пшеницы озимой — 29,6 тонны). Зерно поступило из Курской области в сопровождении карантинного сертификата для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) направлен на выявление карантинных объектов (карантинных вредных организмов) и осуществляется в целях предотвращения заноса и распространения карантинных объектов (карантинных вредных организмов) при перемещении подкарантинной продукции