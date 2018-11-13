В Ефремовском районе «Илья Муромец» пойдет под суд из-за озимой пшеницы

Предприятие не известило Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции, как того требует закон.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в отношении ООО «Илья Муромец» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ. Материалы дел переданы в мировой суд по подведомственности для принятия решения.

Россельхознадзор выяснил, что предприятие не известило ведомство о поступлении в Тульский регион подкарантинной продукции (семена пшеницы озимой — 29,6 тонны). Зерно поступило из Курской области в сопровождении карантинного сертификата для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

зачем это нужно