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В Донском «Рено Сандеро» сбил 16-летнюю девушку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Донском «Рено Сандеро» сбил 16-летнюю девушку

В результате ДТП она получила различные травмы и была доставлена в больницу.

12 ноября в 11.55 на улице Герцена города Донской произошло ДТП: под колеса «Рено» попала несовершеннолетняя девушка. Автомобилем управлял 60-летний местный житель. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, девушка выбежала перед автомобилем на проезжую часть вне пешеходного перехода, из-за стоявшего транспортного средства.

сегодня, в 10:55 0
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