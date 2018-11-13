Фото УГИБДД по Тульской области.
В Донском «Рено Сандеро» сбил 16-летнюю девушку
В результате ДТП она получила различные травмы и была доставлена в больницу.
12 ноября в 11.55 на улице Герцена города Донской произошло ДТП: под колеса «Рено» попала несовершеннолетняя девушка. Автомобилем управлял 60-летний местный житель. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД.
По предварительной информации, девушка выбежала перед автомобилем на проезжую часть вне пешеходного перехода, из-за стоявшего транспортного средства.
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