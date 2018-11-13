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В Новомосковске мужчина выстрелил в подругу из обреза: женщина скончалась

В Новомосковске мужчина выстрелил в подругу из обреза: женщина скончалась

41-летний стрелок задержан.

В ночь на 12 ноября 2018 года в доме №11 по проспекту Победы города Новомосковска произошло убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 41-летний местный житель проводил время со своей знакомой за распитием спиртного. Внезапно между ними произошла ссора.

В ходе конфликта подозреваемый выстрелил в женщину из обреза ружья, причинив ей огнестрельное ранение грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Мужчина задержан, с ним проводят следственные действия. Следственным отделом по городу Новомосковску СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:24 0
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