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В Туле пройдет Всероссийский географический диктант

В Туле пройдет Всероссийский географический диктант

Все желающие могут принять участие!

11 ноября в России и за рубежом состоится Географический диктант Русского географического общества. Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз. 

По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках, и онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru 

В Туле написать диктант можно будет в МБОУ Центр образования № 8 на ул. Фрунзе, 18. До начала мероприятия будет также организована программа для обучающихся и их родителей: мастер-классы по моделированию кораблей, рисованию и выжиганию. Одновременно в этот день будет работать школьный минитехнопарк.

Отметим, что Диктант составляется в четырёх вариантах: два варианта для проведения на территории России, один вариант для зарубежных стран, один вариант для проведения Диктанта онлайн. Все варианты идентичны по степени сложности. 

Впервые в этом году вариант Диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

 

сегодня, в 14:04 0
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